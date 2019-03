(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2019 Tav, Di Maio: "Sono sbalordito da parole Salvini, minaccia irresponsabile! Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all'uscita da Montecitorio al termine dell'assemblea dei gruppi M5S: "Sono sbalordito dalla minaccia di una crisi di governo che viene da Salvini, è un comportamento irresponsabile. E per cosa poi? Perché noi chiediamo di far avviare un'interlocuzione tra il premier Conte la Francia e l'Ue che è dentro il contratto di governo e allo stesso tempo di non impegnare i soldi dei cittadini per un'opera che va ridiscussa?". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev