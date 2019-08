Tav, Di Maio: voteremo nostra mozione, regalo da 2,2 mld a Macron

Roma, 6 ago. (askanews) - "Sul Tav noi voteremo la nostra mozione convintamente perchè sappiamo benissimo e sapete benissimo la nostra posizione sul Tav, è un regalo da 2,2 miliardi di euro a Macron. Sappiamo che il Pd voterà sì al Tav con la sua mozione. Vediamo cosa succederà in Senato domani": lo ha detto il ministro dello Sviluppo evicepremier, Luigi Di Maio, al termine del tavolo sulla Pernigotti."Però lo dico chiaramente, se leggete la mozione, la mozione è un atto di impegno al Parlamento perchè solo il Parlamento può fermare il Tav. Il presidente Conte lo ha detto chiaramente: il Governo non può fermare il Tav oggi, il Parlamento sì. Una mozione che impegna il Parlamento non vedo cosa c'entri col governo", ha aggiunto Di Maio.