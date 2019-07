(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Tav, Landini (Cgil): "Finalmente Governo ha preso una decisione, ma non ci sono solo grandi opere" "Finalmente il Governo ha preso una decisione sulla Tav, ma non ci sono solo grandi opere". Così il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini, intervenuto a margine del presidio dei sindacati davanti al Ministero dei Trasporti in concomitanza con lo sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev