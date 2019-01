(Agenzia Vista) Roseto (TE), 26 gennaio 2019 Tav, Meloni: "Abbiamo un Ministro delle infrastrutture pagato solo per bloccare le opere" "Abbiamo un Ministro delle Infrastrutture pagato per bloccare tutte le opere." Così Giorgia Meloni durante un comizio a Roseto, con cui si chiude la sua visita in Abruzzo per sostenere la candidatura di Marco Marsilio a presidente della regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it