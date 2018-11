Tav, Meloni: "Fdi sostiene Italia che vuole crescere, chiediamo referendum ad Alba"

(Agenzia Vista) Alba, 11 novembre 2018 Tav, Meloni Fdi sostiene Italia che vuole crescere "L'imponente manifestazione di Piazza Castello ieri a Torino dimostra che c'è un'Italia che non ha paura di crescere, di investire e di guardare al futuro. Fratelli d'Italia é con quell'Italia. Per questo noi stiamo raccogliendo le firme per chiedere al Comune di avviare un referendum sul tema dell'Alta Velocità. Non dimentichiamo che l'Alta Velocità è nata in Italia. Venite ai nostri banchetti, sostenete il nostro referendum". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni alla festa del tartufo di Alba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev