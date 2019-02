(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2019 Tav, Salvini Fico dice no a tutto tranne a sbarchi migranti e processi per me "Fico dice no a tutto, tranne agli sbarchi dei migranti e ai processi contro il sottoscritto. Comunque passi indietro non ne chiediamo". Così il Ministro degli Interni Matteo Salvini, conversando con i giornalisti all'uscita dallo stadio Olimpico al termine di Roma - Milan sul tema della Tav Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev