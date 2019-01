(Agenzia Vista) Milano, 12 gennaio 2019 "È sempre un buon segno quando gli italiani partecipano e manifestano civilmente. Non come i centri sociali che sfasciano e aggrediscono, quindi dobbiamo tenerne conto. Io penso che l'Italia abbia bisogno di andare avanti, di viaggiare di più e più velocemente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al gazebo della Lega in corso Vercelli, a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev