(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2019 Tav, Serracchiani, al presidente Conte non crediamo piu, siamo in recessione e le opere sono ferme "Al presidente Conte non crediamo più. Siamo in recessione e le opere sono ferme. Fin quando al Governo continueranno a litigare il Paese continuerà a scendere." Così, Debora Serracchiani, deputato del PD a margine dell'evento 'Martina+Noi - Dalla parte delle donne' a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it