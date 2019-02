(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 febbraio 2019 Tav, Zaia, non abbiamo paura di referendum ma lo facciano in Piemonte non in Veneto "Non abbiamo paura di referendum ma lo facciano in Piemonte non in Veneto, io sono stato votato dai miei cittadini con la Tav nel programma". Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Bruxelles per partecipare alla tavola rotonda sulla rete d'impresa TUNE Veneto (Territory utilities network) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev