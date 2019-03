Torino, 4 mar. (askanews) - "Sono voluto venire perché la Tav è un simbolo, ma in realtà in questo momento in Italia non c'è un argomento di politica di governo intorno al quale la maggioranza parlamentare di governo giallo-verde è unita"."Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompano, che vada avanti. Sarebbe criminale ipotizzare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro". Così il neosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Torino.