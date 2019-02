(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Taverna a Pd: "Voi che criticate reddito ma che ne sapete di povertà?" E cita Madre Teresa La senatrice M5s Paola Taverna durante la dichiarazione di voto in Aula al Senato per il Decretone. "Mentre vi sentivo parlare pensavo: 'ma questi che ne sanno della povertà'. Madre Teresa di Calcutta, invitata a un convegno sulla fame nel mondo disse: 'ci vengo a patto che, chi vi parteciperà, rispetti almeno per tre giorni il digiuno. Per parlare di fame, bisogna avere fame. Allora io ai colleghi senatori che vogliono parlare di povertà dico 'imparate a vivere con 400 euro al mese, come hanno preteso che facessero i nostri pensionati". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev