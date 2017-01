Tempesta di neve in Tunisia: migliaia di auto intrappolate

Roma, (askanews) - La neve paralizza il nord-ovest della Tunisia e mette in ginocchio la popolazione. Migliaia di automobili sono rimaste bloccate in mezzo alla neve e una decina di centri di accoglienza sono stati aperti per gestire la situazione di emergenza. Le autorità hanno distribuito cibo e coperte alle persone intrappolate. La neve ha reso impraticabile un'importante arteria stradale nella provincia di Jendouba.Le nevicate invernali non sono insolite sulle alture del Paese africano, ma la Tunisia è stata colpita nell'ultima settimana da tempeste di neve particolarmente pesanti in arrivo dall'Europa. Le temperature sono precipitate a meno cinque gradi centigradi. Le bufere si sono abbattute su alcune delle regioni più povere della Tunisia, tra cui la montuosa provincia occidentale di Kasserine.Dall'inizio del mese, il freddo ha provocato una vittima, una bambina di nove anni, a Ain Draham, nel governatorato di Jendouba.