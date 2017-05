Pechino (askanews) - Una enorme tempesta di sabbia ha colpito Pechino e il Nord-Ovest della Cina. Un fenomeno aggravato dalla desertificazione che ha provocato un ulteriore deterioramento della qualità dell'aria in città, già oltre il livello di guardia a causa dell'inquinamento. Il cielo su Pechino è diventato ancora più grigio e opprimente costringendo molte persone ad usare le mascherine per uscire all'aria aperta. Almeno una cinquantina di voli sono stati cancellati per scarsa visibilità.