(Agenzia Vista) Roma, 19 September 2018 Tempesta in Irlanda, volo Ryanair rinuncia all'atterraggio all'ultimo momento, accade a Dublino La tempesta Ali che si è abbattuta sull'Irlanda ha provocato 1 morto e 140 feriti. In queste immagini si vede un volo Ryanair che rinuncia all'atterraggio per colpa del forte vento. fonte Twitter_Eric Duffy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it