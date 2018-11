Tensione a Parigi, lacrimogeni e idranti contro i "gilet gialli"

Parigi, (askanews) - La polizia francese ha usato gas lacrimogeni e idranti contro i "gilet gialli" che cercavano di forzare il dispositivo di sicurezza alla rotonda degli Champs-Elysees, a Parigi.Diverse migliaia di manifestanti si sono radunati sugli Champs-Elysées per una nuova protesta contro l'aumento dei prezzi del carburante deciso dal governo Macron e le condizioni di vita sempre più difficili.Secondo la prefettura, gli incidenti sono scoppiati per la presenza "in testa al corteo di un centinaio di membri dell'estrema destra che infastidiscono la polizia". "I gilet gialli" sono stati visti prendere pietre da terra o abbattere transenne, ma "nessun manifestante è nella zona proibita", ha aggiunto la prefettura.