Tensione Cina-Usa: nave americana naviga in zona contesa

Milano (askanews) - Sale la tensione fra Washington e Pechino. La Cina ha denunciato come "una grave provocazione politica e militare" il passaggio di una nave militare americana nelle vicinanze di un'isola del Mar cinese meridionale, un tratto di mare su cui Pechino reclama la sovranità.In risposta, le autorità cinesi hanno dispiegato navi militari e caccia, stando a quanto precisato in un comunicato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang.La USS Stether della Us Navy è transitata a meno di 12 miglia nautiche dall'isola Triton, contestando di fatto la sovranità cinese su questo territorio, rivendicato anche da Vietnam e Taiwan. Washington ha definito l'operazione un pattugliamento per "libertà di navigazione".