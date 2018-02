(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2018 "Oggi sono costernato, perché sul pensiero del nuovo Festival Baglioni ha detto no, Michelle ha un contratto con Mediaset e Favino non ci vuole nemmeno pensare. In che condizioni sono per pensare al prossimo Festival? Parto da qui e cercherò di inventare qualcosa". Così il direttore di Rai1, Angelo Teodoli, in conferenza stampa all'Ariston _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev