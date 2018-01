(Agenzia Vista) Roma, 04 January 2018 Terra Mia Story, la mostra su Pino Daniele inaugurata a 3 anni dalla sua scomparsa, lo speciale 'Terra Mia - Pino Daniele Story' e' il titolo della mostra dedicata a Pino Daniele e inaugurata il giorno del terzo anniversario dalla sua morte. Questa mostra e' stata esposta per la prima volta nel 2008, in occasione dei trent'anni di carriera dell'artista partenopeo, e riproposta per ripercorrere le gesta e la storia del cantautore. La mostra e' a cura di Federico Vacalebre, con la collaborazione di Pino Miraglia e il patrocinio del Comune di Napoli, presente l'assessore alla Cultura Nino Daniele. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev