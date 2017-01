Terremoto, Gentiloni: impegno massimo, priorità è salvare vite

Rieti (askanews) - Tutti sono "impegnati al massimo" peraiutare le popolazioni del centro Italia colpite da terremoto emaltempo e la priorità è salvare la vita di chi è in pericolo. Loha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando aRieti. "Sono tutti impegnati al massimo delle loro possibilità.Obiettivi abbastanza evidenti: il primo, verificare che non cisiano persone che rischiano la vita. Raggiungere tutti i comuni ele frazioni che ancora non sono state raggiunte, se nonfisicamente almeno nel senso di avere un contatto. Finalmentepossono volare gli elicotteri e questo sta aiutando la presa dicontatto"."Il secondo obiettivo - ha aggiunto - è ripristinare le utenzeelettriche, sforzo in corso da parte di Enel e Terna, chiederò dimoltiplicare questo sforzo. L'obiettivo è eliminare del tuttoentro oggi le interruzioni nella regione marche e ridurle moltosignificativamente in Abruzzo. Infine, bisogna ripristinare laviabilità a tutti i livelli".