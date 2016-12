(Agenzia VISTA) Arcuata del Tronto, 30 dicembre 2016 Marco Minniti, seguendo l'esempio di altri colleghi, ha sfruttato il periodo delle vacanze natalizie per visitare le zone colpite dal terremoto. Accompagnato dal corpo dei Vigili del Fuoco, il ministro dell'Interno si è recato a Norcia per poi far tappa a Cittareale e Visso / Vigili del Fuoco