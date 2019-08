Terribile rogo sull'Isola di Gran Canaria, "tragedia ambientale"

Roma, 20 ago. (askanews) - Un "dramma ambientale" quello che sta vivendo l'Isola di Gran Canaria, arcipelago spagnolo davanti alle coste dell'Africa nord-occidentale, dopo l'immenso rogo scoppiato il 19 agosto, il più grande avvenuto quest'anno in Spagna.Centinaia di pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme.Il presidente delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, l'ha definita una tragedia ambientale perché colpisce le aree naturali protette dall'isola situata nell'Oceano Atlantico, al largo delle coste del Marocco.Oltre novemila persone sono già state evacuate dalle loro case, ma non ci sono feriti. Enormi invece i danni alla flora e agli animali.