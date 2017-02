(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2017 "Aumenta il tasso di spontaneità e di imprevedibilità degli atti terroristici. Tutto questo abbatte i tempi di reazione. Perciò abbiamo rivisitato il modello di sicurezza. Più intelligence e più controllo del territorio. Tutto questo si è fatto, come si è visto già nelle feste natalizie". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, nel corso dell'audizione in comitato Schengen in merito al decreto legge per le nuove norme sull'immigrazione.