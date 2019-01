(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2019 Terzo Settore, Durigon, le coperture per l'Ires ci sono "Oggi abbiamo fatto una riunione importante, abbiamo trovato soluzioni anche per l'Ires. Abbiamo trovato le coperture. Tra Lega e 5 Stelle non ci sono frizioni." Così il sottosegretario Claudio Durigon a margine dell'incontro fra il Governo ed i rappresentanti del Terzo Settore a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev