Thailandia, 2 esplosioni in centro commerciale: oltre 50 feriti

Pattani, Thailandia (askanews) - Numerose persone sono rimaste ferite in una duplice esplosione avvenuta in un centro commerciale della provincia di Pattani, in Thailandia. Secondo la stampa locale ci sarebbero almeno 50 feriti, due dei quali in gravi condizioni.Le esplosioni hanno provocato un incendio allo store Big C nel distretto di Muang: i vigili del fuoco sono corsi immediatamente sul posto per domare l'incendio e soccorrere le persone coinvolte.Secondo una prima ricostruzione, una bomba è esplosa all'interno di un negozio, provocando il panico tra la gente. Una seconda esplosione si è verificata invece nel parcheggio davanti al centro commerciale.