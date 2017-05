Prachuap Khiri Khan, Thailandia (askanews) - Dopo oltre 10 anni di siccità in un lago della Thaiolandia centrale sono tornati a fiorire i fiori di loto rosa, considerati sacri nella cultura thailandese. Una buona notizia per gli abitanti del posto anche se gli ambientalisti sostengono che il paesaggio locale è ancora in pericolo e chiedono ai tursiti di stare lontani finché non avranno completato i loro studi.