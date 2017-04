Thailandia, lo strazio della madre della bimba uccisa in diretta

Phuket (askanews) - Thailandia sotto choc per l'omicidio in diretta Facebook di una piccola di 11 mesi da parte del padre che poi si è tolto la vita a Phuket. In queste immagini girate dopo la tragedia si vede la madre straziata dal dolore mentre porta via la bambina, avvolta in un panno bianco, verso un tempio buddista. Circondata da parenti e amici, la donna, Jiranuch Trirat, ha voluto rivolgere un appello alle famiglie. "Voglio che madri e padri siano più responsabili: qualunque sia il motivo di una disputa, non usate la forza e non pensate ad uccidere qualcuno della famiglia".Il padre della piccola, il 21enne Wuttisan Wongtalay, ha impiccato la figlia in un hotelabbandonato di Phuket dopo un litigio con la moglie. I familiari dell'uomo hanno visto il video sui social network e hanno avvisato la polizia, che però è arrivata sul posto troppo tardi. Facebook è finito ancora una volta nella bufera: questo nuovo caso, che segue dipochi giorni l'omicidio in diretta negli Stati Uniti, ha scatenato le proteste del web e nuovi dubbi sull'uso dei social network.