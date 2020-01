Thailandia, raro video di una tigre che sta per mangiare la preda

Bangkok, 14 gen. (askanews) - Una tigre annusa la carcassa della sua ultima preda, un gaur, un grande bovino selvatico, in un parco nazionale della Thailandia. Un video straordinario, secondo gli ambientalisti, perché rappresenta un raro segnale positivo per i grandi felini minacciati di estinzione.La specie infatti è arrivata sull'orlo dell'estinzione nella regione del Mekong a causa della deforestazione e della richiesta di pellicce e pezzi di corpo dell'animale per la medicina tradizionale.Ma una striscia di foresta tra la Thailandia e il Myanmar - conosciuta come Dawna Tenasserim - è divenuta una piccola riserva felice per i grandi felini. È stato proprio qui che una troupe piazzata nel parco nazionale Mae Wong, nella provincia occidentale Kamphaeng Phet, è riuscita a catturare la tigre, che nel giro di due settimane è tornata a cibarsi.Secondo il Wwf, a Dawna Tenasserim, si contano tra le 180 e le 220 tigri, mentre allo stato brado a livello globale ne restano in totale circa 4.000.