Thailandia, salvati 4 ragazzi: altri 9 ancora nella grotta

Mae Sai (askanews) - Quattro dei ragazzi bloccati nella grotta Tham Luang in Thailandia sono stati salvati. Stanno tutti bene. Dopo due settimane di incertezza e paura cominciano i giorni della speranza per i 12 ragazzini bloccati con il loro allenatore in un cunicolo sotterraneo a causa delle piogge. Ne restano altri 9 da tirare fuori: una operazione complicata guidata dai sommozzatori che accompagnano i ragazzi uno alla volta verso l'uscita attraverso un percorso tortuoso, in parte inondato dall'acqua e a tratti anche molto stretto.Le cose però stanno andando meglio e soprattutto più velocemente del previsto. Dopo i primi quattro salvataggi c'è stata una pausa di alcune ore e poi sono ripresi i soccorsi. Se le condizioni meteorologiche reggono, tutto potrebbe concludersi in 2 o 3 giorni.