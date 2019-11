(Agenzia Vista) New York, 28 novembre 2019 Parate e festeggiamenti per il giorno del Ringraziamento nella città di New York. Il giorno del Ringraziamento è una delle feste più importante negli Stati Uniti e risale al 1621 da parte dei padri pellegrini in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno. Il centro commerciale Macy's per l'occasione organizza ogni anno una grandiosa parata Courtesy Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev