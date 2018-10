Theresa May balla "Dancing Queen" al Congresso dei Tory

Birmingham, (askanews) - Ingresso danzante per Theresa May sul palco del congresso dei Tory a Birmingham: la premier britannica è entrata al centro convegni ballando al ritmo di "Dancing Queen" degli Abba, una delle sue canzoni preferite.May è stata accolta dagli applausi dei delegati, poco prima di prendere la parola per il tradizionale discorso conclusivo dei lavori del congresso.E' la seconda "performance" ballerina di May, dopo gli inaspettati passi di danza ad agosto in Kenya, uno stile giudicato rigido e robotico da molti media.