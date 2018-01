Theresa May in Cina accolta dal primo ministro Li Keqiang

Roma, (askanews) - La premier britannica Theresa May è arrivata in Cina e a Pechino ha incontrato il primo ministro Li Keqiang. La visita ha lo scopo di rafforzare i rapporti commerciali con il Paese in un momento in cui la Gran Bretagna è in una fase delicata con l'Unione europea in vista della Brexit.May ha iniziato la sua visita dalla città industriale nella Cina centrale di Wuhan. Dopo Pechino e i colloqui con il presidente Xi Jinping, visiterà l'hub del business di Shanghai. Con la premier e il marito Philip viaggiano 50 tra aziende e organizzazioni, una numerosissima delegazione.