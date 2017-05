Theresa May presenta manifesto Tories "per la Brexit e oltre"

Roma, (askanews) - Presentando ad Halifax il "manifesto che ci porterà attraverso la Brexit e oltre" in vista delle elezioni politiche dell'8 giugno, la premier britannica Theresa May ha invitato gli elettori a "rafforzare le sue carte" nei negoziati per l'uscita di Londra dall'Ue."Ogni voto per me e la mia squadra in queste elezioni rafforzerà le carte nei negoziati a venire - ha sottolineato May - ogni voto per me e la mia squadra sarà un voto per proseguire nel lavoro di portare a termine la Brexit e un futuro più sicuro per tutti".Nel corso della presentazione del programma del partito Conservatore, May si è impegnata inoltre a tagliare l'immigrazione. Gli immigrati non europei, ad esempio, dovranno versare dei contributi maggiori per poter usufruire della Sanità pubblica; May spera così di ristabilire il saldo migratorio a meno di 100mila persone l'anno, promessa che i Tories hanno fatto fatica a rispettare negli ultimi anni.Non è un caso infine che la presentazione del programma sia avvenuta ad Halifax, circoscrizione attualmente controllata dai laburisti ma dove la Brexit ha vinto con una netta maggioranza - e che i Tories sperano di strappare ai rivali nel voto di giugno; gli ultimi sondaggi danno i Tories al 49% e il Labour al 34%.