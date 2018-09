Tifone Mangkhut su Hong Kong e Macao, 65 morti nelle Filippine

Roma, (askanews) - Si contano i danni per il passaggio del tifone Mangkhut che ha colpito la Cina continentale dopo avere lasciato una scia di distruzione a Hong Kong e Macao e ucciso almeno 65 persone nel Nord delle Filippine, dove si registrano decine di dispersi e almeno 155.000 persone rimaste senza casa.Nelle immagini operazioni di pulizia dei commercianti per le strade di Macao, mentre la polizia raccoglie i detriti.Ad Hong Kong, attraversata da raffiche di vento fino a 240 chilometri orari, oltre 200 persone sono rimaste ferite. Le autorità hanno disposto l'apertura di 48 ricoveri di fortuna in vari distretti ed hanno organizzato l'accoglienza di circa 1.200 persone bisognose.Nel sud della Cina, le autorità hanno costretto allo sgombero oltre tre milioni di persone.