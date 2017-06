Tillerson rassicura: Trump vuole "restare impegnato" sul clima

Sydney, (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump vuole restare impegnato sul cambiamento climatico e non ha abbandonato la questione. Lo ha detto il segretario di Stato Rex Tillerson dopo che giovedì Trump ha annunciato il recesso degli Usa dall'accordo di Parigi sul clima. "Credo che la decisione del presidente di uscire dall'accordo sul clima sia dovuta alla conclusione che quell'accordo non sia utile al popolo americano. "Non è utile neppure al suo futuro interesse economico", ha detto il capo della diplomazia Usa da Sydney. "Ma penso che il presidente, indicando il suo desiderio di riesaminare, discutere con altri, forse una nuova costruzione di accordo, indica il riconoscimento che la questione è ancora importante e che vuole restare impegnato sulla questione, non la sta abbandonando. Sta semplicemente abbandonando un accordo che sente non utile per il popolo americano", ha ribadito Tillerson.