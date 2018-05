Tokyo (askanews) - La musica onirica e le sinergie di luci e forme che regalano mondi sempre diversi e colorati: cascate, campi di fiori, mareggiate virtuali. Apre a giugno il nuovo museo digitale del collettivo giapponese teamLab, divenuto celebre per le esposizioni spettacolari portate in giro per il mondo. Nello spazio che sarà aperto a Tokyo lo spettatore entrerà a far parte di un'orchestra luminosa di opere digitali che si mescolano comunicando tra loro.