Torino: ciclista investita da tram in Pzza Castello. Le immagini

(Agenzia Vista) Torino, 28 aprile 2018 Tragedia sfiorata in Piazza Castello a Torino, dove un tram della linea 13 ha rischiato di investire una donna in bicicletta. La ciclista ha attraversato con il semaforo rosso in direzione via Roma, senza accorgersi dall'arrivo del mezzo pubblico. Il conducente del tram è riuscito ad azionare in extremis i freni evitando l'impatto e urtando la donna solo di striscio. Immediato l'intervento dei Vigili Urbani che hanno subito bloccato il traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi. La ciclista è stata portata in ospedale per accertamenti. Courtesy Rete7