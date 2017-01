Torino, laboratorio serra in casa operaio in manette

(Agenzia VISTA) Torino, 14 gennaio 2017 I carabinieri di Volpiano hanno arrestato un operaio di 30 anni per detenzione di droga. In casa sua i militari hanno scoperto una stanza attrezzata come laboratorio – serra della cannabis. Andrea Boero, 30 anni, residente a Caluso è stato arrestato. I militari hanno sequestrato 2,5 chili di foglie di marijuana, 50 grammi di hashish, diversi semi di marijuana femmine, due serre artigianali, complete di lampade, ventilatore e impianto di riscaldamento, e vari tipi di fertilizzanti utilizzati per la coltivazione dello stupefacente. Courtesy Rete7