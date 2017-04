Toro-Samp, Puggioni (Samp) Toro ha pareggiato per fortuna non per bravura

(Agenzia Vista) Torino, 30 aprile 2017 Ancora un pareggio, il quarto consecutivo in casa, per il Torino, che non va oltre all'1-1 contro la Sampdoria. Al gol di Schick al 12' del primo tempo, replica nella ripresa Iturbe, al primo gol in granata a pochi minuti dall'ingresso in campo al posto di Iago Falque. Un'altra occasione sprecata per i padroni di casa, che non hanno sfruttato il maggior possesso palla e le tante occasioni create. Ancora a digiuno Belotti, fermo a 25 reti in testa alla classifica marcatori a pari merito con Dzeko. Ci sono voluti cinque attaccanti per consentire al Toro di acciuffare il pari contro una Sampdoria ben messa in campo, che ha difeso con ordine, rendendosi pericolosa solo in occasione del gol. Davvero un colpo di classe la rete dell'attaccante blucerchiata, l'11/a in campionato, che ne confermano le qualità e ne fanno un pezzo pregiato del prossimo mercato. Uscito a inizio ripresa per un colpo alla spalla del primo tempo, la Samp è sparita mentre il Toro ha continuato ad attaccare fino all'incornata dell'1-1. Courtesy Rete7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev