Toti a Salvini: non è il momento di aut aut per il centrodestra

Genova (askanews) - "Io credo che oggi non sia il momento di aut aut per il centrodestra italiano. Credo sia il momento delle riflessioni e delle considerazioni, la prima delle quali, anche banale, è che se il centrodestra in Francia fosse statounito oggi avrebbe il presidente della Repubblica, un'occasione che le condizioni storiche francesi non hanno potuto far cogliere ma che in Italia si può cogliere fino in fondo". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando l'intervista al segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, pubblicata questa mattina da Repubblica."Non ho mai sentito Berlusconi parlare di arginare la Lega - ha aggiunto il governatore - ho sentito un Berlusconi che ha valorizzato gli alleati che hanno governato con lui per 22 anni e che ritiene che il centrodestra possa essere la reale alternativa al populismo di Grillo e all'inconcludenza del governo del Pd in preda ad un'ulteriore confusione dopo il congresso"."Berlusconi come Salvini, Meloni e tutte le dirigenze - ha concluso Toti - ha l'obbligo politico e morale di lavorare a un centrodestra unito, compatto e vincente perché questo chiedono gli elettori dalla Valle d'Aosta alla Sicilia che incontroquotidianamente ogni giorno che esco da qua".