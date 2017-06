Toti: rapporto tra Fi e Lega è solido e serio ma va ritarato

Genova (askanews) - "Il rapporto tra Forza Italia e Lega è solido, serio e basato su programmi e obiettivi comuni. Lo stiamo portando avanti qui da due anni, come lo portiamo avanti da oltre un decennio in Lombardia e Veneto. Credo non sia un rapporto da inventare ma semmai da sistemare, da tarare, da organizzare meglio". Lo ha detto a Genova il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti."Questo - ha sottolineato il governatore ligure - vale anche per il rapporto con Fratelli d'Italia e con tutte le anime civiche e centriste che fanno parte della coalizione. Occorre pensare a un centrodestra 4.0 che guardi al futuro e credo che, dopo questa vittoria, ci sia la benzina per farlo", ha concluso Toti.