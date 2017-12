Toti: Sotto l'albero di Natale vorrei trovare piu' posti di lavoro

(Agenzia Vista) Liguria, 07 dicembre 2017 Il governatore Giovanni Toti ha partecipato alla tradizionale cerimonia di accensione dell'albero di Natale altro 20 metri che si trova nella centralissima piazza De Ferrari. "Ci auguriamo tutti che sia un Natale di svolta per la nostra Regione e per il nostro Paese, dove si trovi sotto l'albero i posti di lavoro in più di cui abbiamo bisogno, soprattutto per i giovani, ma anche per tutti coloro che hanno perso l'occupazione. Vi assicuro che qui in Liguria ci stiamo impegnando al massimo per creare nuove opportunità'', ha detto Toti._ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev