Toti: "Trump fa quello che aveva promesso, l'Ue impari da lui"

Roma, (askanews) - "Credo che Trump stia mantenendo le promesse fatte durante la campagna elettorale e se non lo avesse fatto credo che la sua presidenza sarebbe partita davvero male. Gli americani si aspettavano e avevano chiesto con il loro voto una cura shock e Trump sta facendo quello che aveva detto".Così il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato la stretta sull'immigrazione del nuovo presidente americano Donald Trump, che ha negato per 90 giorni l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi musulmani."Credo che l'inversione di tendenza rispetto alla politica del presidente Obama fosse indispensabile per dare un segnale al mondo, quindi credo che Trump lo stia facendo perché l'Americca glielo ha chiesto. D'altra parte era atteso che gli americani cambiassero strada dopo molti disastri fatti dall'amministrazione Obama, la politica morbida nei confronti di certo estremismo islamico, il ritiro dell'impegno Usa nel presidiare aree molto complesse del mondo, un'attenzione al terrorismo esterno e interno che aveva segnato il passo - ha aggiunto Toti - quindi Trump sta facendo quello che aveva promesso, vale per il blocco dei cittadini in ingresso negli Stati Uniti, vale per le politiche commerciali verso il Messico"."Che il mondo, dopo l'orgia di globalizzazione incontrollata, l'impoverimento della classe media e l'acquiescenza che abbiamo avuto verso un certo Islam radicale, avesse bisogno di un cambio di passo - ha concluso - era piuttosto noto ed evidente e denoto che ancora una volta questo cambio di passo arriva da una grande democrazia come gli Usa, dove Trump ha vinto bene le elezioni, purtroppo l'Europa continua a stentare e a incespicare nelle sue politiche e nelle sue contraddizioni. Mi auguro che la decisione, l'entusiasmo e anche la risolutezza mostrata da Trump sia in qualche modo di scuola per riflessioni che dobbiamo fare anche nel nostro Vecchio Continente".