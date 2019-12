(Agenzia Vista) Senigalia, 08 dicembre 2019 Tragedia di Corinaldo un anno fa candele e messaggi in piazza per ricordare. Parla Donatella Magagnini mamma di Daniele. La notte di un anno fa la tragedia di Corinaldo. La tragedia della disco Lanterna Azzurra, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, sono morti cinque ragazzini tra i 14 e i 17 anni e una mamma di 39 anni. In centinaia sono rimasti feriti. Courtesy E Tv Marche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it