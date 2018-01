Trasporti, Fs-Trenitalia e Veneto firmano contratto servizio da 4,4 mld

(Agenzia Vista) Venezia, 11 gennaio 2018 Trasporti Fs e Veneto firmano contratto servizio da 4 4 mld Lo speciale "E' una giornata storica, oggi firmiamo, come prima Regione d'Italia, il contratto di servizio. Da qui ai prossimi 2 anni avremo un parco macchine nuovo e arriveranno 78 treni nuovi", queste le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la firma che la Regione e Trenitalia hanno firmato il nuovo contratto di servizio, che durera' 15 anni complessivi, e vale 4,4 miliardi di euro, con un miliardo di investimenti per rinnovare la flotta e per effettuare lavori infrastrutturali. / courtesy Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev