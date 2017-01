Trattati Roma 60, amb. tedesca: Ue resta principale spazio azione

Roma, (askanews) - Il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma - ovvero il trattato con cui è stata istituita la Cee (Comunità economica europea), cuore dell'Europa di oggi, e il trattato Euratom che ha dato vita alla Comunità dell'energia atomica (Tceea), detti insieme Trattati di Roma e firmati il 25 marzo 1957 in Campidoglio - è ormai ritenuto da molti osservatori una scadenza spartiacque nella politica europea, tra chi vuole portare avanti il progetto voluto da Alcide De Gasperi e Kondrad Adenauer e chi nell'Unione europea non crede più. Ne è convinta l'ambasciatrice tedesca in Italia, Susanne Wasum-Rainer:"Sarà una grande rassicurazione per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea: l'Unione europea continua a essere e resterà il principale spazio di azione per tutti i paesi membri".Stretta collaborazione tra Italia e Germania non solo sull'anniversario dei Trattati di Roma:"Con Gentiloni abbiamo un nuovo primo ministro che in Germania conosciamo bene e apprezziamo molto da tempo e con il quale collaboriamo molto, anche guardando a entrambe le presidenze internazionali dei nostri due paesi, il cosiddetto G7 e il G20, gruppo dei paesi più industrializzati al mondo, e siamo in stretto contatto con Gentiloni anche per questo grande ruolo di ospite, che ha l'Italia, che ha Gentiloni, per il 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma (1957-2017) e il futuro dell'Europa".