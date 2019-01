Trattato franco-tedesco, Macron e Merkel contestati ad Aquisgrana

Aqusgrana , 22 gen. (askanews) - "Macron dimettiti", "Merkel deve andarsene". Cori, fischietti e vuvuzelas hanno accolto il presidente francese e la cancelliera tedesca riuniti ad Aquisgrana per firmare un nuovo trattato franco-tedesco. Decine di manifestanti hanno atteso i due leader che dopo un rapido scambio di convenevoli hanno rapidamente imboccato l'ingresso del municipio della città tedesca mentre venivano sonoramente contestati.Emmanuel Macron e Angela Merkel si sono incontrati per firmare un nuovo trattato, per elevare la relazione bilaterale tra i due Paesi a un "livello superiore".In particolare, il nuovo trattato di cooperazione franco-tedesco prevede una collaborazione più stretta nel settore della difesa: "Ci impegniamo a sviluppare una cultura militare, un'industria delle armi e una strategia comune per l'esportazione di armi - ha detto la cancelliera - questo ci aiuterà a contribuire alla creazione di un esercito europeo".