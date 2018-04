Tre cagnolini in bilico sullo strapiombo, le immagini del salvataggio dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Firenze, 21 aprile 2018 I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e il nucleo S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, sono intervenuti in Comune di Calenzano, Loc. Palaia, Via di Baroncoli, per soccorso animali. Tre cani di piccola taglia, caduti in un canalone, sono rimasti in bilico su uno strapiombo di circa 15 metri. La squadra VF ha raggiunto e recuperato gli animali utilizzando le tecniche SAF, riconsegnandoli sani e salvi al legittimo proprietario _ Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev