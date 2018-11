Tre militanti Femen manifestano sotto l'Arco di Trionfo a Parigi

Parigi, 10 nov. (askanews) - Tre militanti femen hanno inscenato una breve manifestazione sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, sabato mattina, prima delle commemorazioni per l'11 novembre, anniversario della fine della Grande Guerra. La dimostrazione a seno nudo, con corone di fiori in testa, e lo slogan "Welcome war criminals", protestava contro "la presenza di criminali di guerra" alle celebrazioni, a cui sono invitati oltre 70 capi di Stato e di governo fra cui Donald Trump, Vladimir Putin e il turco Recep Tayyip Erdogan.