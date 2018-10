Tremila litri di gasolio pronti per il 'mercato nero' sequestrati a Caserta

(Agenzia Vista) Caserta, 06 ottobre 2018 Una pattuglia della Tenenza di Piedimonte ha individuato un rimorchio telonato all’interno del quale erano presenti 3 cisterne in politilene da mille litri ciascuna contenenti gasolio a tassazione agevolata, in quanto destinato a uso agricolo, senza alcuna documentazione attestante la legittima provenienza e la destinazione finale del prodotto, evidentemente destinato all’illegale utilizzo per autotrazione. I finanzieri, pertanto, hanno proceduto alla denuncia a piede libero per il reato di “sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici” e al sequestro, per un valore di oltre 30mila euro, dei 3mila litri di gasolio rinvenuti e del rimorchio utilizzato per il trasporto / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it