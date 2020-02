(Agenzia Vista) Lodi, 06 febbraio 2020 Treno ad alta velocità deragliato, 2 morti e feriti a Lodi, le immagini dei soccorsi Incidente sulla linea alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi): un treno è deragliato e alcune vetture si sarebbero ribaltate. Al momento le vittime accertate sarebbero i 2 macchinisti. Una trentina di persone sarebbero rimaste ferite non in modo grave. Rfi rende noto che dalle 5.30 la circolazione sospesa sulla linea AV Milano - Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Fonte: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev